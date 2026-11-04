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Manisa Kırkağaç'ta otomobil şarampole devrildi, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde öğretmenin kullandığı otomobil, okuldan dönüşte Gelenbe Mahallesi yolunda şarampole devrildi. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralanırken hayati tehlikesi bulunan müdür yardımcısı Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Bostancı İlkokulu'nda görev yapan öğretmen S.D'nin kullandığı otomobil, okuldan dönüşte Gelenbe Mahallesi yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü S.D, aynı okulda öğrenim gören çocuğu A.D, okul müdürü Ü.A, onun aynı okulda öğrenci olan çocuğu A.A. ve müdür yardımcısı Ü.E. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Ü.E, ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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