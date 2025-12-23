Haberler

Kırkağaç'ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde D-565 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ile tır çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç'ın Gelenbe Mahallesi D-565 Karayolu Taşpınar-Fırdanlar Mahallesi mevkiinde İ.K. (65) idaresindeki 16 SM 295 plakalı kamyonet ile M.K.Y. (57) idaresindeki 68 AFF 530 plakalı tır çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
