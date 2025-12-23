Kırkağaç'ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç'ın Gelenbe Mahallesi D-565 Karayolu Taşpınar-Fırdanlar Mahallesi mevkiinde İ.K. (65) idaresindeki 16 SM 295 plakalı kamyonet ile M.K.Y. (57) idaresindeki 68 AFF 530 plakalı tır çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA