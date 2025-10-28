Haberler

Bergama ve Kırkağaç'ta Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bergama ve Kırkağaç'ta Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi
Güncelleme:
İzmir'in Bergama ve Manisa'nın Kırkağaç ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bazı ev ve iş yerlerinin su baskınına uğramasına, sürücülerin yollarda mahsur kalmasına neden oldu.

İZMİR'in Bergama ve Manisa'nın Kırkağaç ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler yollarda mahsur kaldı.

İzmir'in Bergama ve Manisa'nın Kırkağaç ilçelerinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçelerdeki yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağmura yolda yakalanan araç sürücüleri mahsur kaldı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışması sürdüğü belirtildi.

