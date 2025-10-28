Bergama ve Kırkağaç'ta Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

İZMİR'in Bergama ve Manisa'nın Kırkağaç ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler yollarda mahsur kaldı.

İzmir'in Bergama ve Manisa'nın Kırkağaç ilçelerinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçelerdeki yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağmura yolda yakalanan araç sürücüleri mahsur kaldı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışması sürdüğü belirtildi.