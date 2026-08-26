Kırkağaç'ta 735 Tarihi Eser Ele Geçirildi

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, jandarmanın evlerine düzenlediği operasyonda Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu belirtilen toplam 735 tarihi eser ve objeyle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında S.E. (58), A.K. (38) ve R.Y.'nin (36) Kırkağaç ilçesindeki evlerinde tarihi eser bulundurdukları ve satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerine yapılan aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirtilen 519 sikke, 188 tarihi eser niteliğindeki obje, 8 haç işareti, 4 kolye, 6 mühür, 10 yüzük olmak üzere toplam 735 tarihi eser ile 6 dedektör, 1 tarihi eser kataloğu, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı