Haberler

Kırkağaç'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Kırkağaç'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesi'nde şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı felç etti. Camii minaresinin külahı yan yatarken, ağaçlar devrildi, sokaklar suyla kaplandı. Can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesi'nde şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı felç etti. Mahalle camisinin minaresindeki külah yan yatarken, ağaçlar devrildi, sokaklar göle döndü. Afette can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesi, aniden etkisini gösteren şiddetli fırtına ve sağanak yağışın ardından adeta savaş alanına döndü. Kısa sürede etkisini artıran olumsuz hava şartları nedeniyle mahallede hayat durma noktasına geldi.

Fırtınanın şiddetine dayanamayan mahalle camisinin minaresindeki külah yan yatarken, çok sayıda ağaç kökünden sökülerek yol ve çevresine devrildi. Yoğun yağış nedeniyle sokaklar suyla kaplandı, bazı noktalarda ulaşım güçlükle sağlandı.

Afette bazı evler ile araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaşanan büyük korkuya rağmen olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması mahalle sakinlerine derin bir nefes aldırdı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması, su tahliyesi ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Deniz Göktaş gözaltına alındı! İşte ilk görüntü
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak

Beklenen düzenleme Meclis'e sunuldu! Tüm öğrencileri kapsıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı

Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
Yetenek Sizsiniz ile tanınmıştı! Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı

Yetenek Sizsiniz ile tanınmıştı! Evinden neler çıktı neler
DOA sisteminde ilk gün 1,5 milyon ambalaj toplandı

Türkiye'nin yeni sistemi ilk günden yüz binlerce lira dağıttı
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış

İstanbul'u ilçe ilçe dolaşan tacizci kadına oto yıkamacıda soğuk duş
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

Sadece 24 saat kaldı! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni zamlı maaşlar
Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı

Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı