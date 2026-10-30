Manisa Kırkağaç'ta 1801 astsubay adayı törenle komando andı içti

Manisa'da, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'nu başarıyla tamamlayan 1801 astsubay adayı için kurs kapanış töreni düzenlendi.

Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlenen Jandarma Astsubay Adayı Öğrencilerin Teröristle Mücadele Harekatı Kursu kapanış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, kursu başarıyla tamamlayan jandarma astsubay adaylarını tebrik ederek, eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve birikimlerin meslek hayatlarına olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olmanın gurur ve onur kaynağı olduğunu belirten Ertekin, teşkilatı sevmenin ve ona hizmet etmenin, her koşulda en iyi şekilde temsil etmekle mümkün olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Eksik ve zayıf yanlarınızı geliştirmeli, kuvvetli taraflarınızı muhafaza etmelisiniz. Mesleğinizi en iyi şekilde yapabilmek için devamlı okuyarak araştırınız. Bilgi ve becerilerinizi geliştiriniz. Komutan ve üstlerinizin bilgi ve tecrübelerinden her fırsatta istifade ediniz ve onları rehber ediniz. Görevlerinizin icrasında sabırlı, azimli, soğukkanlı, kendine güvenen, iradesine hakim, tüm zorluklara göğüs gerilebilecek bir karakter yapısına sahip, gururlu ama alçak gönüllü olmayı hedefleyiniz. Meslek hayatınız boyunca insan haklarına, yasalara, kolluk ve eğitim ilkelerine uygun hareket ediniz."

Ertekin, kursiyerlerin eğitimlerini başarıyla tamamlamasında ailelerinin sabır, fedakarlık, anlayış ve desteğinin önemli olduğuna dikkati çekti.

Jandarma personelinin görevleri gereği zaman zaman ailelerinden uzakta ve zor şartlarda çalıştığını aktaran Ertekin, ailelerin verdiği moral ve desteğin personelin en büyük güç kaynaklarından biri olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından 4 aylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1801 astsubay adayı, komando andı içti.

Törende komandolar, silahlı hareketler ve dağcılık gösterileri de sundu.

Uğurlama duasının ardından tören geçişi yapıldı.

Programın sonunda astsubay adaylarının aileleriyle buluşması duygusal anlara sahne oldu.

Kursu tamamlayan 1801 adaydan 1461'inin Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine, 340'ının ise Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığına gönderildiği belirtildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay ve Soma Kaymakamı Ünal Koç ile kursiyerlerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA