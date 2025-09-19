Haberler

Kırkağaç'ta Amca-Yeğen Arasında Bıçaklı Kavga

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, C.Y. amcası M.Y.'yi sokakta tartışma sonucu bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı, şüpheli yeğen gözaltına alındı.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde C.Y.(24), sokakta tartıştığı amcası M.Y.'yi (54) 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Boduroğlu Mahallesi 34 Sokak'ta meydana geldi. C.Y., İddiaya göre husumetli olduğu amcası ile sokakta karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, C.Y. amcası M.Y.'yi 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı C.Y.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan C.Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken polis, şüpheli yeğen C.Y.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

