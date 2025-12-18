Haberler

Kayıp olan zihinsel engelli Asya, 10 gün sonra komşu ilçede parkta otururken bulundu

Güncelleme:
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kaybolan zihinsel engelli anne Asya Acar, 10 gün sonra komşu Soma ilçesinde polis tarafından parkta bulunarak ailesine teslim edildi.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, 10 gün önce kaybolan bir çocuk annesi zihinsel engeli Asya Acar (24), komşu Soma ilçesinde polis ekipleri tarafından bir parkta bankta otururken bulunarak, ailesine teslim edildi.

Eşi cezaevinde olan bir çocuk annesi zihinsel engelli Asya Acar, geçen 8 Aralık'ta Hıdırağa Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ancak, uzun süre dönmemesi üzerine endişelenen yakınları, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunuldu. Polis, Acar'ın bulunması için çalışma başlatırken, çevre ilçe emniyet birimlerine de bilgi verildi.

Bugün Acar'ın Soma ilçesinde görüldüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, Acar'ı buradaki bir parkta bankta otururken buldu. Yürüyerek Soma'ya kadar gittiği ve çevredekilerin verdiği yiyeceklerde karnını doyurup, parklarda yattığı belirlenen Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Acar, ailesine teslim edildi.

Haber - Kamera: Evren ŞAKI / KIRKAĞAÇ (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
