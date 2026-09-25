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Manisa Kırkağaç'ta 4,5 milyonluk altın dolandıran 2 zanlı Konya Akşehir'de yakalandı

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Manisa Kırkağaç'ta 4,5 milyonluk altın dolandıran 2 zanlı Konya Akşehir'de yakalandı
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Manisa Kırkağaç'ta kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşın 4,5 milyon değerinde altınlarını dolandıran 2 şüpheli, Konya Akşehir'de polis ve jandarma operasyonuyla yakalandı. Altınlar sahibine teslim edilirken şüpheliler adli mercilere sevk edildi.

Manisa'da vatandaşın 4,5 milyon değerinde altınlarını dolandıran 2 şüpheli, Konya'nın Akşehir ilçesinde polis operasyonuyla yakayı ele verdi. Altınlar sahibine teslim edilirken zanlılar adli mercilere sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşın altınlarını dolandıran şüphelilerin Akşehir'e giriş yaptıkları tespit edildi. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç, uygulama noktasından dur ihtarına uymayarak kaçtı. Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla şüpheliler Bozlağan Mahallesi'nde bahçelerin arasına gizlenmeye çalıştıkları sırada yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda; 29 adet bilezik, 8 adet 2,5'lik gramse altın, 1 adet çeyrek altın, 2 adet yüzük, 1 adet küpe ele geçirildi. Ele geçirilen altınların yaklaşık değerinin toplam 4 milyon 661 TL olduğu tespit edilirken, altınlar sahibine teslim edildi. Olaya ilişkin yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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