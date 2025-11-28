Haberler

Kırkağaç'ta Otomobil Devrildi: 2 Ağır Yaralı

Kırkağaç'ta Otomobil Devrildi: 2 Ağır Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada 69 yaşındaki sürücü ve 61 yaşındaki eşi ağır yaralandı.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin, şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gelenbe istikametinde meydana geldi. Mehmet Akçam (69) idaresindeki 45 F 5056 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Mehmet Akçam ile eşi Serpil Akçam (61), itfaiye erleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan Akçam çifti, ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! 'Rusya' detayı çarpıcı

Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Yeni Malatyaspor, takımda oyuncu kalmadığı için maça çıkmayacak

Bahis soruşturması o kulübü fena vurdu! Maça çıkamayacaklar
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı

Polis ekipleri parktaki skandal görüntü sonrası harekete geçti
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Türkiye'nin sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti

Türkiye'nin sanayi devi milyonlarca liralık borçla iflas etti
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?

Ünlü oyuncu, günlerdir konuşulan iddialara ağlayarak yanıt verdi
Savaşın eşiğine gelen iki ülkenin lideri için dikkat çeken iddia

Savaşın eşiğine gelen iki ülkenin lideri için dikkat çeken iddia
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu

Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.