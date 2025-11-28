Kırkağaç'ta Otomobil Devrildi: 2 Ağır Yaralı

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin, şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gelenbe istikametinde meydana geldi. Mehmet Akçam (69) idaresindeki 45 F 5056 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Mehmet Akçam ile eşi Serpil Akçam (61), itfaiye erleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan Akçam çifti, ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.