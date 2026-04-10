Kırkağaç'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda binlerce sentetik ecza ve tarihi sikkeler ele geçirildi. İki kişi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır ve Memiş mahallelerinde, edinilen bilgilere göre İ.E. (37) ve A.E. (33) isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki istihbaratı değerlendiren ekipler, belirlenen adreslere sabah saat 09.00'da operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 4 bin 765 adet sentetik ecza hapı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 53 bin TL nakit para, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olan 2 adet Anadolu medeniyetlerine ait tarihi sikke ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan 2 kişi hakkında; "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", "Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanma" ile "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçlarından işlem başlatıldı.

Zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
