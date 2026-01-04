Hareket halindeyken yanan otomobil küle döndü
Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi'nde bir otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Sürücü H.K. aracı sağa yanaştırarak kendini dışarı attı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, ancak otomobil tamamen yandı.
Gece saat 23.00 sıralarında H.K'ye ait 03 UZ 193 plakalı otomobil Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı kırsal Bakır Mahallesinde seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücü H.K., alevleri fark edince aracını sağa yanaştırıp kendini dışarı attı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken, otomobil küle döndü.
Araç yangınının elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA