Kartepe Haberleri - Kartepe Haber - Haberler

"Halkımızın da gönüllü tanıtım elçileri olarak ilimizi tanıtmalarını arzu ediyoruz" diyerek çağrıda bulundu

Herkes eğlenirken onlar huzur ve güvenlik için çalıştı

"Gençler bu hayatı onurunuzla ve başınız dik yaşayın"

Büyükşehir ve 11 ilçe belediyesi sokak hayvanları için protokol imzaladı

Hepsiemlak, Türkiye konut piyasasının en değerli il ve ilçelerini açıkladı

Kartepe'de alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor

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