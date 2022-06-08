Kartepe Haberleri - Kartepe Haber - Haberler

Kartepe Haberleri
Kartepe haber, Kartepe son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Uluslararası Müzeler Günü, Kocaeli arkeoloji müzesinde özel bir etkinlik kutlandı
Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Olgun: "Polislerimize vatandaşlarımız çok büyük destek verdi"
"Halkımızın da gönüllü tanıtım elçileri olarak ilimizi tanıtmalarını arzu ediyoruz" diyerek çağrıda bulundu
Kocaeli Valiliği kuvvetli yağış sonrası can ve mal kaybı yaşanmasının önüne geçildiğini bildirdi
ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler
Gündemin nabzını tutan Haberler.com, Kocaeli ili Kartepe ilçesi sayfası ile Kocaeli ili Kartepe ilçesine ait güncel haberleri, fotoğrafları ve sondakika gelişmelerini sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait sanat, spor, politika, magazin ve eğitim konusunda yaşanan gelişmelerine yer veren şehir sayfalarında Kocaeli ili Kartepe ilçesi günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerini anlık olarak takip etme imkânı sunan Haberler.com, Kocaeli ili Kartepe ilçesi sayfasında sunduğu detay bilgilerle tüm gelişmeleri aktarıyor. Kolay ve hızlı şekilde ulaşacağınız ayrıntılı bilgilerle tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.