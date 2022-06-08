Kartepe Haberleri - Kartepe Haber - Haberler

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Kartepe Haberleri

Kartepe haber, Kartepe son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kartepe'de kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi

Kartepe'de kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi

Kartepe - 08.06.2022
Uluslararası Müzeler Günü, Kocaeli arkeoloji müzesinde özel bir etkinlik kutlandı

Uluslararası Müzeler Günü, Kocaeli arkeoloji müzesinde özel bir etkinlik kutlandı

Kartepe - 26.05.2022
Buharkent'te sezonun ilk Tırmanma Yarışı Nefes kesti

Buharkent'te sezonun ilk Tırmanma Yarışı Nefes kesti

Kartepe - 16.05.2022
Hıdırellez, İzmit'te Coşkuyla Kutlandı

Hıdırellez, İzmit'te Coşkuyla Kutlandı

Kartepe - 06.05.2022
Kartepe'de camiiler doldu taştı

Kartepe'de camiiler doldu taştı

Kartepe - 28.04.2022
Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Olgun: 'Polislerimize vatandaşlarımız çok büyük destek verdi'

Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Olgun: "Polislerimize vatandaşlarımız çok büyük destek verdi"

Kartepe - 27.04.2022
Başkan Kocaman sağlıkçılarla iftarda buluştu

Başkan Kocaman sağlıkçılarla iftarda buluştu

Kartepe - 23.04.2022
'Halkımızın da gönüllü tanıtım elçileri olarak ilimizi tanıtmalarını arzu ediyoruz' diyerek çağrıda bulundu

"Halkımızın da gönüllü tanıtım elçileri olarak ilimizi tanıtmalarını arzu ediyoruz" diyerek çağrıda bulundu

Kartepe - 18.04.2022
Kartepe'de çocuklar iftar sofrasında buluştu

Kartepe'de çocuklar iftar sofrasında buluştu

Kartepe - 18.04.2022
Kartepe'de 6 bin kişilik iftar

Kartepe'de 6 bin kişilik iftar

Kartepe - 08.04.2022
Son Dakika | Silah atarak Ramazan'ı karşılamak isteyenlere polis engeli

Son Dakika | Silah atarak Ramazan'ı karşılamak isteyenlere polis engeli

Kartepe - 02.04.2022
Ramazan ayını ateş ederek karşılayanlar yakalandı

Ramazan ayını ateş ederek karşılayanlar yakalandı

Kartepe - 02.04.2022
Okul önlerindeki trafik düzenini gönüllüler sağlayacak

Okul önlerindeki trafik düzenini gönüllüler sağlayacak

Kartepe - 31.03.2022
Son dakika haberi... Kartepe'de güvenlik kamerası montajlarına başlandı

Son dakika haberi... Kartepe'de güvenlik kamerası montajlarına başlandı

Kartepe - 22.03.2022

Eğlence kasabası 'Kovboy Park' alev alev yandı
Sakarya'da 16 Yaş Altı Hokey Marmara Bölgesi Grup Şampiyonası düzenlendi

Sakarya'da 16 Yaş Altı Hokey Marmara Bölgesi Grup Şampiyonası düzenlendi

Kartepe - 04.03.2022
Başkan Kocaman, kuaför esnafıyla bir araya geldi

Başkan Kocaman, kuaför esnafıyla bir araya geldi

Kartepe - 20.02.2022
Başkan Kocaman, esnafla bir araya geldi

Başkan Kocaman, esnafla bir araya geldi

Kartepe - 15.02.2022
Başkan Büyükakın: Gençlerimiz yüzmenin doyasıya keyfini çıkarsın istiyoruz

Başkan Büyükakın: Gençlerimiz yüzmenin doyasıya keyfini çıkarsın istiyoruz

Kartepe - 08.02.2022
Görev başında kalp krizi geçiren ebe hayatını kaybetti

Görev başında kalp krizi geçiren ebe hayatını kaybetti

Kartepe - 28.01.2022
Başkan Büyükakın: Maşukiye kavşağının trafiğini rahatlatacağız

Başkan Büyükakın: Maşukiye kavşağının trafiğini rahatlatacağız

Kartepe - 18.01.2022
Başkan Kocaman, muhtarlara projeleri anlattı

Başkan Kocaman, muhtarlara projeleri anlattı

Kartepe - 17.01.2022
Kartepe'de oryantiring yarışı

Kartepe'de oryantiring yarışı

Kartepe - 13.01.2022
Başkan Büyükakın: Aygır Deresi şubat sonu tamamlanacak

Başkan Büyükakın: Aygır Deresi şubat sonu tamamlanacak

Kartepe - 12.01.2022
Kartepe'de yoğun kar yağışı

Kartepe'de yoğun kar yağışı

Kartepe - 12.01.2022
Herkes eğlenirken onlar huzur ve güvenlik için çalıştı

Herkes eğlenirken onlar huzur ve güvenlik için çalıştı

Kartepe - 01.01.2022
Kocaeli Büyükşehir'in desteğiyle Kartepe'de yapılan cami ibadete açıldı

Kocaeli Büyükşehir'in desteğiyle Kartepe'de yapılan cami ibadete açıldı

Kartepe - 24.12.2021
Son dakika! Başkan Kocaman, çocuklarla birlikte futbol oynadı

Son dakika! Başkan Kocaman, çocuklarla birlikte futbol oynadı

Kartepe - 20.12.2021
Kartepe Belediyespor, Sakarya'dan madalya ile döndü

Kartepe Belediyespor, Sakarya'dan madalya ile döndü

Kartepe - 09.12.2021
Bayan Yavuz, Bugün Kartepe İlçemizdeydi

Bayan Yavuz, Bugün Kartepe İlçemizdeydi

Kartepe - 08.12.2021
Bayan Yavuz, Gününü Özel Öğrencilerimizle Geçirdi

Bayan Yavuz, Gününü Özel Öğrencilerimizle Geçirdi

Kartepe - 03.12.2021
Çat'ta körfez rüzgârı

Çat'ta körfez rüzgârı

Kartepe - 16.11.2021
Başkan Kocaman, liseli öğrencilerle buluştu

Başkan Kocaman, liseli öğrencilerle buluştu

Kartepe - 12.11.2021
Başkan Büyükakın: Kartepe'de yeni projeler için kolları sıvadık

Başkan Büyükakın: Kartepe'de yeni projeler için kolları sıvadık

Kartepe - 08.11.2021
Başkan Kocaman, Arslanbey MYO'da gençlerle buluştu

Başkan Kocaman, Arslanbey MYO'da gençlerle buluştu

Kartepe - 05.11.2021
Kartepe'ye 214 bisikletçi tırmandı

Kartepe'ye 214 bisikletçi tırmandı

Kartepe - 01.11.2021
Fonksiyonel kapalı pazar Kartepe'de hizmete açıldı

Fonksiyonel kapalı pazar Kartepe'de hizmete açıldı

Kartepe - 18.10.2021
Başkan Büyükakın'dan gençlere altın değerinde tavsiyeler

Başkan Büyükakın'dan gençlere altın değerinde tavsiyeler

Kartepe - 12.10.2021
Sporun Başkenti Kocaeli hedefi gerçek oluyor

Sporun Başkenti Kocaeli hedefi gerçek oluyor

Kartepe - 12.10.2021
'Gençler bu hayatı onurunuzla ve başınız dik yaşayın'

"Gençler bu hayatı onurunuzla ve başınız dik yaşayın"

Kartepe - 10.10.2021
İçme suyundaki kötü koku ekipleri harekete geçirdi

İçme suyundaki kötü koku ekipleri harekete geçirdi

Kartepe - 08.10.2021
Büyükşehir ve 11 ilçe belediyesi sokak hayvanları için protokol imzaladı

Büyükşehir ve 11 ilçe belediyesi sokak hayvanları için protokol imzaladı

Kartepe - 04.10.2021
Kartepe'de Kızılay şubesi açıldı

Kartepe'de Kızılay şubesi açıldı

Kartepe - 30.09.2021
Ormanya'yı 9 ayda 4,5 milyonu aşkın kişi ziyaret etti

Ormanya'yı 9 ayda 4,5 milyonu aşkın kişi ziyaret etti

Kartepe - 28.09.2021
Başkan Kocaman'dan amatörlere destek

Başkan Kocaman'dan amatörlere destek

Kartepe - 28.09.2021
''Bu köprü Gölcük'te hayatı kolaylaştıracak''

''Bu köprü Gölcük'te hayatı kolaylaştıracak''

Kartepe - 03.09.2021
Kartepe'nin araç filosuna yenisi eklendi

Kartepe'nin araç filosuna yenisi eklendi

Kartepe - 02.09.2021
Kocaeli'de Kovid-19 aşısı yaptıran 106 lise öğrencisi, yaşıtlarına örnek oldu

Kocaeli'de Kovid-19 aşısı yaptıran 106 lise öğrencisi, yaşıtlarına örnek oldu

Kartepe - 23.08.2021
Kartepe Belediyesi'nden okullara temizlik desteği

Kartepe Belediyesi'nden okullara temizlik desteği

Kartepe - 23.08.2021
Son dakika haber: Kartepe'de yatırımlar durmuyor

Son dakika haber: Kartepe'de yatırımlar durmuyor

Kartepe - 12.08.2021
Kocaeli'de dikilen 2,6 milyon biberiyenin hasadına başlandı

Kocaeli'de dikilen 2,6 milyon biberiyenin hasadına başlandı

Kartepe - 11.08.2021
Kartepe'de hizmet yatırımları hızla ilerliyor

Kartepe'de hizmet yatırımları hızla ilerliyor

Kartepe - 10.08.2021
Ormanlık alanlar sürekli denetleniyor

Ormanlık alanlar sürekli denetleniyor

Kartepe - 05.08.2021
Kartepe'de ormanların kontrolü sürüyor

Kartepe'de ormanların kontrolü sürüyor

Kartepe - 05.08.2021
Kartepe'de ATV-UTV Denetim

Kartepe'de ATV-UTV Denetim

Kartepe - 04.08.2021
Otomobiliyle seyir halindeyken başından vurularak öldürüldü

Otomobiliyle seyir halindeyken başından vurularak öldürüldü

Kartepe - 28.07.2021
Hepsiemlak, Türkiye konut piyasasının en değerli il ve ilçelerini açıkladı

Hepsiemlak, Türkiye konut piyasasının en değerli il ve ilçelerini açıkladı

Kartepe - 16.07.2021
Kartepe Belediyesi temmuz ayı meclisi toplandı

Kartepe Belediyesi temmuz ayı meclisi toplandı

Kartepe - 06.07.2021
Bölgemizde Görülen Yağışlarla İlgili Basın Duyurusu

Bölgemizde Görülen Yağışlarla İlgili Basın Duyurusu

Kartepe - 04.07.2021
Kocaeli Valiliği kuvvetli yağış sonrası can ve mal kaybı yaşanmasının önüne geçildiğini bildirdi

Kocaeli Valiliği kuvvetli yağış sonrası can ve mal kaybı yaşanmasının önüne geçildiğini bildirdi

Kartepe - 04.07.2021
Haydi Kocaeli, rotanı ''doğaya'' ayarla!

Haydi Kocaeli, rotanı ''doğaya'' ayarla!

Kartepe - 01.07.2021
Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez'in cenazesi defnedildi

Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez'in cenazesi defnedildi

Kartepe - 21.06.2021
Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi

Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi

Kartepe - 21.06.2021
'COVİD-19 AŞI HATIRASI' AFİŞİ ÖNÜNDE AŞI OLDULAR

'COVİD-19 AŞI HATIRASI' AFİŞİ ÖNÜNDE AŞI OLDULAR

Kartepe - 18.06.2021
Kartepe'de alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor

Kartepe'de alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor

Kartepe - 10.06.2021
Kartepe Kent Kütüphanesi protokolü imzalandı

Kartepe Kent Kütüphanesi protokolü imzalandı

Kartepe - 30.05.2021
İzmit Belediyesi'nden ildeki tüm çiftçilere fide desteği

İzmit Belediyesi'nden ildeki tüm çiftçilere fide desteği

Kartepe - 23.05.2021
Başarılı sporculara Türk bayrağı ve Kocaelispor forması

Başarılı sporculara Türk bayrağı ve Kocaelispor forması

Kartepe - 20.05.2021
Başkan Kocaman, bayramda Kartepe'nin büyüklerini unutmadı

Başkan Kocaman, bayramda Kartepe'nin büyüklerini unutmadı

Kartepe - 14.05.2021
Başkan Kocaman'dan sağlık çalışanlarına bayram ziyareti

Başkan Kocaman'dan sağlık çalışanlarına bayram ziyareti

Kartepe - 14.05.2021
İzmit Alikahya Akarsu Caddesi asfaltlandı

İzmit Alikahya Akarsu Caddesi asfaltlandı

Kartepe - 11.05.2021
Alo Evlat Kartepeliler'in her ihtiyacına koşuyor

Alo Evlat Kartepeliler'in her ihtiyacına koşuyor

Kartepe - 10.05.2021
Kartepeliler'e 51 bin adet fide dağıtıldı

Kartepeliler'e 51 bin adet fide dağıtıldı

Kartepe - 09.05.2021
Kartepe'ye gözlem sınıfı kurulacak

Kartepe'ye gözlem sınıfı kurulacak

Kartepe - 06.05.2021
Kartepe'de kurulacak pazarlar belirlendi

Kartepe'de kurulacak pazarlar belirlendi

Kartepe - 06.05.2021
Başkan Büyükakın, ''Bağdat Caddesi 15 güne bitiyor''

Başkan Büyükakın, ''Bağdat Caddesi 15 güne bitiyor''

Kartepe - 05.05.2021
Başkan Büyükakın, ''Rabbim bizi vesile kılıyor''

Başkan Büyükakın, ''Rabbim bizi vesile kılıyor''

Kartepe - 04.05.2021
Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Kartepe - 27.04.2021
ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepkiler

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler

Kartepe - 25.04.2021
Minik başkan törenle koltuğu devraldı

Minik başkan törenle koltuğu devraldı

Kartepe - 23.04.2021
KOCAELİ'DE 2 SOKAK KARANTİNAYA ALINDI

KOCAELİ'DE 2 SOKAK KARANTİNAYA ALINDI

Kartepe - 20.04.2021
Kartepe'de Ramazan titizliği

Kartepe'de Ramazan titizliği

Kartepe - 18.04.2021
Sanayi kenti ard arda depremlerle uyandı

Sanayi kenti ard arda depremlerle uyandı

Kartepe - 15.04.2021
Başkan Kocaman, çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Kocaman, çalışmaları yerinde inceledi

Kartepe - 13.04.2021
Fırınlarda Ramazan ayı öncesi hijyen ve gıda güvenliği denetimi

Fırınlarda Ramazan ayı öncesi hijyen ve gıda güvenliği denetimi

Kartepe - 09.04.2021
Kocaeli'de kar yağışı devam ediyor

Kocaeli'de kar yağışı devam ediyor

Kartepe - 08.04.2021
Son dakika gündem: Şehidin ismi okul kütüphanesinde yaşatılacak

Son dakika gündem: Şehidin ismi okul kütüphanesinde yaşatılacak

Kartepe - 07.04.2021
Kartepe kent kütüphanesi bakanlık ile ortak yapılacak

Kartepe kent kütüphanesi bakanlık ile ortak yapılacak

Kartepe - 07.04.2021
KOCAELİ Kar yağışı etkili oldu, Kartepe beyaza büründü

KOCAELİ Kar yağışı etkili oldu, Kartepe beyaza büründü

Kartepe - 01.04.2021
Kartepe'de kırmızı çizgiler çekildi

Kartepe'de kırmızı çizgiler çekildi

Kartepe - 31.03.2021
Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kartepe - 24.03.2021
Son Dakika | Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı

Son Dakika | Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı

Kartepe - 19.03.2021
Çanakkale kahramanları dualar ile anıldı

Çanakkale kahramanları dualar ile anıldı

Kartepe - 18.03.2021
Kartepe'de pandemi destek ödemeleri başladı

Kartepe'de pandemi destek ödemeleri başladı

Kartepe - 15.03.2021
Mavi kategori hedefi için başkandan uyarı

Mavi kategori hedefi için başkandan uyarı

Kartepe - 12.03.2021
50 yıllık hayal gerecek oluyor

50 yıllık hayal gerecek oluyor

Kartepe - 09.03.2021
Kıraathanede kumar oynayan 19 kişiye ceza kesildi

Kıraathanede kumar oynayan 19 kişiye ceza kesildi

Kartepe - 28.02.2021

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