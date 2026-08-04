Kartepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan baskınlarda 119 kök kenevir, 730 gram esrar, 2 gram skunk, 2 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ayrı adrese baskın yaptı. Eş zamanlı baskınlarda 119 kök kenevir bitkisi, 730 gram esrar, 2 gram skunk, 2 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve hassas tartım işlemlerinde kullanılan 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca 5 şüpheli, gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.