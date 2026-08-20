Kartepe'de Yangın: Türk Bayrağı Detayı Takdir Topladı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yatak odasında başlayan yangından ev sahipleri yara almadan kurtuldu. İtfaiye ve gönüllü ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar meydana gelirken, kurtarma çalışmaları sırasındaki Türk bayrağı detayı takdir topladı.

Edinilen bilgiye göre, Uzuntarla Mahallesi 320. Sokak'ta bulunan iki katlı evin yatak odası bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahipleri kendi imkanlarıyla evi tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri ile gönüllü itfaiyeciler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak çevreye sıçramadan söndürülen yangının ardından binada duman tahliyesi yapıldı.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, yangına müdahale çalışmalarına destek veren bir gönüllü itfaiyeci, evin bahçesinde asılı bulunan Türk bayrağını zarar görmemesi için bulunduğu yerden alarak muhafaza altına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı