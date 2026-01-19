Karla kaplı yaylada yürüyen geyik dron kamerasında

Haberler

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde karla kaplanan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda bir kızılgeyik dron ile görüntülendi. Kar kalınlığı 50 santimetreyi geçerken, doğa koruma çalışmaları kapsamında salınan kızılgeyikler takip ediliyor.

Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'nin eteklerindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı, karla kaplandı. Kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. Bir kızılgeyiğin karla kaplı alanda yürüdüğü anlar, dron ile görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde bölgedeki doğal yaşamı canlandırmak için Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yetiştirilen kızılgeyikler, geçen yıl aralıklarla Kuzuyayla Milli Parkı'nda doğaya salınmıştı. Kızılgeyikler, 3 yıl boyunca fotokapanlar ve GPS verileriyle düzenli olarak takip ediliyor. Bu sayede geyiklerin doğaya uyum süreçleri ve hareket alanları yakından izleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
