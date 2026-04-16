Seyir halindeki araçtan ateş açıldı, mermiler okula isabet etti

Kocaeli Kartepe'de seyir halindeki araçtan ateş açılması neticesinde mermiler okula isabet etti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede tespit edilerek durdurulan araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve şarjöre basılı 13 fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin yakalanana 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

TABANCA, ŞARJÖR, FİŞEK...

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli aracı kısa sürede tespit ederek durdurdu. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve şarjöre basılı 13 fişek ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI

Araçta bulunan E.Ö., T.E. ve S.F.Ç. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.F.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

350 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Sürücü E.Ö.’nün 1.60 promil alkollü olduğu tespit edilirken, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 350 bin TL idari para cezası uygulandı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi

Komşuda 100 yıl sonra bir ilk! Seçimleri, Türk aday kazandı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Real Madrid soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...

Soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı

Saldırı yapılan okuldaki öğrencinin sözleri her şeyi özetliyor
Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

Saldırıyla ilgili skandal sözler! Eski belediye yöneticisine gözaltı
Real Madrid soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...

Soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM'ye ceset torbası yetişmez

"Deprem olsa, İstanbul'daki o AVM'ye ceset torbası yetişmez"
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış