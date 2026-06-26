Makine parçası üreten fabrikada yangın

Kocaeli'de makine parçası üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında içeride kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi Kiremithan Sokak'ta bulunan makine parçası üretimi yapılan fabrikada saat 18.50 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, UMKE, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından fabrika içerisinde oluşan yoğun dumanın tahliyesi için ekipler çalışma başlattı.

Yangın sırasında fabrikanın kapalı olduğu, çalışanların iş yerinden ayrıldığı ve içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Bu nedenle olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, fabrikada meydana gelen maddi hasarın boyutunun yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı