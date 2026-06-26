Haberler

Makine parçası üreten fabrikada yangın

Makine parçası üreten fabrikada yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde makine parçası üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında fabrikanın kapalı olması can kaybını önledi.

Kocaeli'de makine parçası üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında içeride kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi Kiremithan Sokak'ta bulunan makine parçası üretimi yapılan fabrikada saat 18.50 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, UMKE, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından fabrika içerisinde oluşan yoğun dumanın tahliyesi için ekipler çalışma başlattı.

Yangın sırasında fabrikanın kapalı olduğu, çalışanların iş yerinden ayrıldığı ve içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Bu nedenle olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, fabrikada meydana gelen maddi hasarın boyutunun yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu

Türkiye jönüne veda ediyor! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu

3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı

Gruptan çıkamadıklarını sandı, maç biter bitmez üzüntüden yere yığıldı
Omar Marmoush'tan Galatasaray'a yeşil ışık

Galatasaray'a yeşil ışık yaktı!
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest

İsmail Kartal raporu verince saniyesinde resti çekti
A Milli Takım, ABD'yi salladı! Atılan manşetleri görmelisiniz

Amerikalılar şoku hala atlatamadı! Atılan manşetleri görmelisiniz
Sanat dünyası Kadir İnanır'a ağlıyor

Sanat dünyası yasta! Usta ismi dostları anlattı
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi