Kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi 3,5 milyon TL dolandıran şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, telefonda aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp, 3 milyon 500 bin 837 TL dolandıran R.T., ihbar üzerine paranın aktarıldığı kuyumcudan altın aldığı sırada yakalandı. Adliyeye sevk edilen R.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

Olay, Kartepe ilçesinde meydana geldi. H.B., telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin, "Hesabınızda dolar ve euro cinsinden şüpheli giriş-çıkışlar var" sözlerine inandı. Panikleyen H.B., banka şubesine giderek şüphelinin verdiği hesaba 3 milyon 500 bin 837 TL havale etti. Parayı gönderdikten kısa süre sonra banka görevlilerinin durumdan şüphelenerek uyarması üzerine dolandırıldığını fark eden H.B., durumu polise bildirdi.

İSTANBUL'DA KUYUMCUDA YAKALANDI

İhbar üzerine Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paranın gönderildiği hesabın hareketlerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmada paranın İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir kuyumcuya transfer edildiği belirlendi. Kocaeli polisinin, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon kurmasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Şüpheli R.T., kuyumcuda altın alacağı sırada suçüstü yakalandı.

PARASI EKSİKSİZ İADE EDİLDİ

Şüphelinin aldığı altınlar muhafaza altına alınarak kuyumcuya teslim edilirken, H.B.'nin 3 milyon 500 bin 837 TL'si eksiksiz şekilde iade edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı