Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki markette bir babanın 12 yaşındaki özel gereksinimli çocuğunu tekme tokat darp ettiği görüntülerin ardından emniyet harekete geçti. Gözaltına alınan baba emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yer alan bir markete yanındaki iki çocukla giren şahıs, reyonların arasında bir çocuğun elini tutarken, yanındaki diğer kız çocuğuna aniden tekme attı. 

Şiddetten korkarak kasaya doğru kaçan çocuğun peşinden giden şahıs, burada da küçük kıza tekme ve tokat atmaya devam etti. Vicdanları yaralayan olay anı ise anbean marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Darp görüntülerinin ardından polis ekipleri çalışma başlattı. 

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Polis, görüntülerde özel gereksinim raporu bulunan 12 yaşındaki H.K'yi darbettiği belirlenen baba A.K'yi (46) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA, İHA

