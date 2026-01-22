Kocaeli'de bir kişinin baltayla öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin baltayla öldürülmesine ilişkin 2 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, suça sürüklenen çocuk Y.C.B. ile tutuklu sanık N.B. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen Y.C.B., maktul İsa T.'nin kuzeni N.B.'ye tacizde bulunduğunu iddia etti.

Odada bulunan baltayla İsa T.'nin kafasına vurduğunu anlatan Y.C.B., kuzeni N.B.'nin de kazmayla bir kez vurduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi'nde 19 Ocak 2025'te kulübede yaralı bulunan İsa T. (35) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan Y.C.B. ve N.B. çıkarıldıkları hakimlikçe 20 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Y.C.B.'nin olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle "kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 15 yıla kadar, "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık" suçundan ise 1 yıl 8 aydan 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

N.B.'nin ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık" suçundan ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.