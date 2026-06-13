Haberler

Kocaeli'de "Vahşi Batı" tutkunları bir araya geldi

Kocaeli'de 'Vahşi Batı' tutkunları bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kurulan kovboy kasabası, ziyaretçilere Vahşi Batı filmlerini aratmayan kostümler ve etkinliklerle zamanda yolculuk deneyimi sundu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde oluşturulan kovboy kasabasını ziyaret edenler, "Vahşi Batı" filmlerini andıran kıyafetler ve aksesuarlarla zamanda yolculuğa çıktı.

Kocaeli Üniversitesi Uygulama Oteli'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen "Çizgi Roman ve Western Grubu" üyeleri, kovboylardan çizgi roman karakterlerine kadar farklı kostümleriyle ziyaretçilere görsel şölen sundu.

Etkinlik alanında çocuklar ve fotoğraf tutkunları, kahramanlarla fotoğraf çektirdi.

Gün boyu devam eden organizasyonda ziyaretçiler, kovboy kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Grubun kurucusu Gökhan Bingöl, sosyal medya üzerinden kurdukları grupta Türkiye'nin birçok kentinden üyelerin bulunduğunu söyledi.

Yurt dışında da çeşitli etkinliklere katıldıklarını belirten Bingöl, hobilerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Şadi Akdoğan
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek'ten yaptırım listesine alınacağı iddialarına sert tepki

Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi

Görüntü Ankara'dan! Her şey dakikalar içerisinde oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Yavaş ile Dervişoğlu arasında güldüren diyalog: Bizi iyice yaşlı yaptın

Dervişoğlu'nun ısrarına Yavaş'tan esprili yanıt
Erzurum'da acılı piknik: Köprüde barfiks çekerken dereye düşen genç hayatını kaybetti

Barfiks denemesi ölümle bitti
Husumetlisine sokak ortasında pusu kurup kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Sebebi incir çekirdeğini doldurmaz

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi