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Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde panel makineleri üretilen bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın fabrikanın bir bölümünde hasara yol açtı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Çepni Mahallesi Kiremithan Sokak'taki panel makinelerinin üretildiği fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangın, fabrikanın bir bölümünde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
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