Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılanması sürdü

Güncelleme:
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgada, tutuklu sanık H.Ş. ile iki diğer sanığın yargılanmasına devam edildi. Olay sonrası tutuklanan H.Ş., maktule yönelik kasıtlı bir eylemde bulunmadığını öne sürdü. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık H.Ş. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanığın eşi tanık F.Ş, maktul Hasan Hüseyin Osmanoğlu'nun kendisine sosyal medya üzerinden ulaştığını ve tanışmak için mesaj attığını iddia ederek, kendisine cevap vermediğini söyledi.

F.Ş, eşiyle normalde de anlaşamadıklarını, bu mesajlaşmalardan sonra aralarının daha fazla bozulduğunu anlattı.

Eşinin maktulü engellenen kişilerden bulduğunu, sadece numarasını bildiğini, tanımadığını ve takip etmesinin mümkün olmadığını ileri süren F.Ş, "Karşı tarafın özellikle maktulü rahatsız ettiğime dair iddialarını kabul etmiyorum. Maktul kesinlikle kapıma gelmedi, ben sipariş de vermedim." ifadelerini kullandı.

F.Ş, olay günü eşinin kendisini aradığını ve "Adam vuruldu yanlışlıkla senin yüzünden." dediğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kartepe ilçesinde Derbent Mahallesi'ndeki bir çardakta, 29 Mart 2025'te H.Ş. ile arasındaki kavgada silahla ağır yaralanan Hasan Hüseyin Osmanoğlu (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.Ş. tutuklanmış, A.A. ve E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, H.Ş'nin, maktulü "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, tutuksuz sanıklar A.A. ile E.Ç'nin ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
