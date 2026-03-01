Kocaeli'de kumar oynayan 8 kişiye 92 bin 832 lira ceza kesildi

Haberler

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, ruhsatsız kumar oynatan bir işyerine ve tombala oynayan 8 kişiye toplamda 92 bin 832 lira ceza kesildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine yönelik denetimde, 8 kişiye 92 bin 832 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, O.D'nin ruhsatsız şekilde umuma açık hale getirilen bir yerde kumar oynattığı belirlendi.

Şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynandığı değerlendirilen 7 bin 300 liraya el konuldu.

Ayrıca, tombala oynadığı tespit edilen 8 kişiye toplam 92 bin 832 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

