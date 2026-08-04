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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Kartepe'de 3 adrese düzenlenen operasyonlarda, 119 kök Hint keneviri, 730 gram esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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