Haberler

Kocaeli'de yön tabelasına çarpan panelvandaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de yön tabelasına çarpan panelvandaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde panelvanın yön tabelası direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde panelvanın yön tabelası direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Murat B. idaresindeki 41 HN 882 plakalı panelvan, D-100 kara yolu Ankara istikameti Sapanca Yolu Caddesi ayrımında, yön tabelasının metal direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, araçtaki babası Hüseyin B. ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan Hüseyin B, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre yan yoldan sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Şadi Akdoğan
Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa'da ölü sayısı 1000'e ulaştı

Kavurucu sıcaklar ülkeyi fena vurdu! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar

Devlet desteğiyle başladı, şimdi 600 bin lira kazanıyor
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu

Eskişehir'de şüpheli olay: Genç adam evinde ölü bulundu
Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti

Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı! Bir anda yere yığıldı

Ünlü şarkıcı sahnede bir anda nefessiz kalıp yere yığıldı
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Yatsı namazı öncesi cami kana bulandı! Hayatını kaybedenler var