Kocaeli'de motosiklette silahla görüntülenen çocuğun elindeki tabancanın oyuncak olduğu belirlendi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motosiklet üzerinde silahla görüntülenen çocukların taşıdığı tabancanın oyuncak olduğu belirlendi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yerel basında yer alan "Kartepe Köseköy'de motosikletli iki kişi, silahla seyir halinde görüntülendi" başlıklı haber üzerine çalışma başlatıldı.

Görüntülerde yer alan yaşı küçük Y.M. ve B.Y. ekiplerce aynı gün Kartepe'de yakalandı. Yapılan incelemede yabancı uyruklu sürücü Y.M'de suç unsuru bulunmazken, arka kısımda oturan B.Y'nin üzerinde oyuncak tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen oyuncağın, görüntülerdeki silahla uyumlu olduğu belirlendi.

B.Y. hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
