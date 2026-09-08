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Karabük TSO heyeti, Karabük Lojistik Merkezi için Railport’u inceledi

Karabük TSO heyeti, Karabük Lojistik Merkezi için Railport’u inceledi
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Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) heyeti, Karabük Lojistik Merkezi fizibilite çalışmaları kapsamında Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Railport Terminal İşletmeleri A.Ş.’yi ziyaret ederek tesisin intermodal lojistik altyapısını yerinde inceledi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) heyeti, Karabük Lojistik Merkezi fizibilite çalışmaları kapsamında Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Railport Terminal İşletmeleri A.Ş.'yi ziyaret ederek tesisin intermodal lojistik altyapısını yerinde inceledi.

Karabük Lojistik Merkezi'nin hayata geçirilmesine yönelik yürütülen fizibilite çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, lojistik merkezlerin işleyişi ve iyi uygulama örnekleri hakkında bilgi alındı.

Türkiye'nin ilk intermodal lojistik terminali olma özelliğini taşıyan Railport'ta, demiryolu, karayolu ve denizyolu taşımacılığının tek merkezde buluşturulduğu sistem incelendi.

Heyete, denizyolu taşımacılığının demiryolu ve karayolu ağlarıyla entegrasyonu, taşımacılık süreçleri ve tesisin operasyonel yapısı hakkında bilgi verildi.

Tesis içerisinde yer alan ve her biri 750 metre uzunluğunda 6 demiryolu hattı da incelenerek, demiryolu altyapısının lojistik faaliyetlere sağladığı avantajlar değerlendirildi.

Karabük Lojistik Merkezi'nde de demiryolu hattının bulunacak olması nedeniyle, farklı taşımacılık modlarının entegrasyonu, demiryolu bağlantısının lojistik süreçlere katkısı ve altyapının kullanımına ilişkin uygulamalar hakkında yerinde bilgi edinildi.

Ziyaret kapsamında terminal bünyesinde bulunan toplam 20 bin metrekarelik depolama alanı da incelendi. Depolama alanının 15 bin metrekarelik bölümünün antrepo, 5 bin metrekarelik bölümünün ise Gümrük Muayene Alanı (GMA) olarak kullanıldığı belirtildi.

Konteyner, genel kargo, bitmiş araç, treyler ve swap body gibi farklı yük gruplarına hizmet veren tesisin intermodal taşımacılık yapısı hakkında da heyete bilgi aktarıldı.

Teknik geziye KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, Birim Başkanı Alper Erenler, Karabük Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Şakir Adem Yazıcı, uzman Özkan İrken, Karabük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Alper Tolga Saka, Eskipazar OSB Müdürü Murat Tümen ve Karabük Lojistik Merkezi fizibilite raporu çalışmalarını yürüten Berkant Güzelküçük katıldı.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, ziyaret sırasında bilgi ve tecrübelerini paylaşan Railport Terminal İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Fatih Yılmazkarasu ile Limar Liman ve Gemi İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanı Muammer Kemiksizoğlu'na misafirperverlikleri ve teknik inceleme sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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