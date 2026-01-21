Haberler

Kocaeli ve Malatya'da Şarampole Devrilen Araçlarda Yaralılar

Güncelleme:
Kartepe ilçesinde bir belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Kazaya müdahale eden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

1) KOCAELİ'DE BELEDİYE OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 12 YARALI

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, şarampole devrilen belediye otobüsündeki 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Sisli Vadi mevkisinde meydana geldi. Kartepe zirvesinden dönen yolcuların içinde olduğu belediye otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ardacan UZUN/KOCAELİ,

========================================

2) OTOMOBİL DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ ÖLDÜ, ANNE VE BABASI YARALANDI

MALATYA'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Enes Arslan (25) hayatını kaybetti, yanındaki annesi S.A. (45) ve babası S.A. (48) ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Arslan'ın kontrolünü yitirdiği 34 LKV 44 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Arslan ile yanındaki annesi S.A. ve babası S.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahalesi yapılan yaralılardan Enes Arslan kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

========================================

3) 14 BİN LİRALIK BORÇ KAVGASINDA ÖLEN BABA, OĞLUNUN MEZARININ YANINA DEFNEDİLDİ

KARAMAN'da 14 bin TL'lik borç nedeniyle çıkan kavgada öldürülen Yunus Emre Şahin'in (31) ardından yaşamını yitiren babası Mustafa Şahin (69), son yolculuğuna uğurlandı. Şahin, oğlunun mezarının yanına defnedildi.

Olay, 7 Ocak günü Kirişçi Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mustafa Şahin ile oğulları Yunus Emre, Kazım (39) ve Arif Şahin (27), daha önce yanlarında çalışan Mehmet K. (42) ve oğlu Cemal K. (20) ile sokakta karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Mustafa Şahin ile 3 oğlu, Cemal K.'yi tartakladı. Mehmet K. de otomobilinin bagajından aldığı tabanca ile Mustafa Şahin ve oğullarına ateş etti. Açılan ateşte 4 kişi yaralandı. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, baba ve 3 oğlu ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Emre Şahin, kurtarılamadı.

KAVGA 14 BİN TL ALACAK YÜZÜNDEN ÇIKMIŞ

Mehmet K. ve oğlu Cemal K., olayın ardından polis ekiplerince yakalandı. Kavganın, Mehmet K. ile oğlunun, alacakları olan 14 bin lirayı isteyince çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet K., tutuklandı, oğlu Cemal K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

BABA DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılardan Mustafa Şahin de tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Mustafa Şahin'in cenazesi bugün öğle vakti Ahmet Yesevi Camisi önüne getirildi. Taburcu olan Kazım Şahin cenazeye katılırken, Arif Şahin'in ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Mustafa Şahin'in cenazesi, kılınan namaz sonrası oğlu Yunus Emre Şahin'in mezarının yanına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
