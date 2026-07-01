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Deniz Akkaya adliye çıkışı iddiaları yalanladı

Deniz Akkaya adliye çıkışı iddiaları yalanladı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kavgaya karıştığı öne sürülen eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, adliye çıkışında taşkınlık çıkardığı yönündeki iddiaları yalanladı. Ev sahibinden uzaklaştırma aldığını belirten Akkaya, haberlerin doğru yazılmasını istedi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kavgaya karıştığı öne sürülen eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, adliye çıkışında taşkınlık çıkardığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Edinilen bilgiye göre, Maşukiye Mahallesi Çınar Caddesi üzerinde bulunan ikamette henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karıştığı öne sürülen Akkaya'yı ve tarafları polis merkezine götürdü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Deniz Akkaya, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarının, "Taşkınlık çıkardığınız doğru mu?" sorusunu, "Ben mi? Ben uzaklaştırma aldım hanımefendi. Ev sahibimden maalesef. Burada bir ev kiraladık. Uyuşturucu kullanıp kendisi taşkınlık çıkardığı için uzaklaştırma aldım. Lütfen haber yazarken doğru yazın olur mu?" şeklinde yanıtladı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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