Kartepe'deki kayak oteli mühürlendi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki The Green Park Kartepe Resort Otel, yangın güvenliği ve imar gibi mevzuata aykırı eksiklikleri gidermediği için Kartepe Belediyesi tarafından mühürlendi. Otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki zirvede uzun yıllar hizmet veren The Green Park Kartepe Resort Otel, mevzuata aykırı eksiklikleri verilen sürede gidermemesi nedeniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatının Kartepe Belediyesi tarafından iptal edilmesinin ardından bugün mühürlendi.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası kayak otellerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Kocaeli'nin önemli kış turizm merkezi Kartepe'nin zirvesinde bulunan The Green Park Kartepe Resort Otel'e Kartepe Belediyesi tarafından geçen yıl denetim gerçekleştirildi. Denetimlerin ardından otelde, yangın güvenliği, imar gibi mevzuata aykırı eksiklikler tespit edilirken otel, verilen süre içerisinde bu eksiklikleri tamamlamadı. Bunun üzerine otelin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı dün Kartepe Belediyesi tarafından iptal edildi. Bugün Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, otele gelerek işlem yaptı. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen otel, ekipler tarafından mühürlendi.

'OTELİN İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İPTAL EDİLDİ'

Yapılan mühürleme işlemi sonrası belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Kartepe'de faaliyet gösteren The Green Park Kartepe Resort Otel mühürlendi. İlgili kurumlar tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerin verilen sürede giderilmemesi üzerine Kartepe Belediyesi tarafından otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi. Ruhsat iptalinin ardından Kartepe Belediyesi ekipleri otele giderek işletmeyi mühürledi" ifadelerine yer verildi.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/KARTEPE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
