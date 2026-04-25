Haberler

Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 60 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 60 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda silah taşıdığı değerlendirilen bir minibüsü Anadolu Otoyolu'nun Kartepe kesiminde durdurdu.

Araçtaki aramada, gizlenmiş halde 60 tabanca, 60 silah kutusu, 120 şarjör, 120 harbi ve 120 kabza aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin dolar ele geçirildi.

Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

