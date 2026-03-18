Kocaeli'de bir kişiyi gasbeden 2 zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişiyi gasbeden iki şüpheli, emniyetin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Mart'ta Kartepe'de S.B'nin gasbedilmesine ilişkin çalışma yürüttü.
Olayın şüphelileri olduğu belirlenen E.K. ve M.A, 17 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey