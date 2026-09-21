Kocaeli Kartepe'de 3 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları" ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 kilo 750 gram esrar ile 1 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA