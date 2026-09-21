Kocaeli Kartepe'de 3 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Kocaeli Kartepe'de 3 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarmanın uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik operasyonunda 3 kilo 750 gram esrar ile 1 kök kenevir ele geçirildi. Valilik açıklamasına göre gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları" ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 kilo 750 gram esrar ile 1 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA