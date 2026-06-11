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Kocaeli'de çıkan sazlık yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

Kocaeli'de çıkan sazlık yangınında 10 dönüm alan zarar gördü
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde SEKA Kamp Piknik Alanı çevresindeki sazlıkta çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yaklaşık 10 dönümlük alanı tahrip etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan SEKA Kamp Piknik Alanı çevresindeki sazlık alanda çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

SEKA Kamp Piknik Alanı mevkisinde bulunan kurumuş sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, polis, zabıta ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun süren yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ekipler, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarına devam ediyor. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 10 dönümlük sazlık alanın tahrip olduğu tespit edildi.

Yangını görerek bölgeye gelen vatandaşlardan Mustafa Güray, piknik alanına gelen ziyaretçilerin ateş kullanımı konusunda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Güray, "Yaklaşık 10 dönümlük alan tahrip oldu. Bilinçsizce yapılan piknik nedeniyle yangının çıktığını düşünüyorum. Misafirlerin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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