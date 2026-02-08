Haberler

Alman damadın bayrak hassasiyeti! Davetlileri bakın nasıl karşıladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Sedanur Gülhan ile Erasmus programı kapsamında yurt dışında bulunduğu sırada tanıştığı Alman vatandaşı Christian Peter Brook, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen törenle nişanlandı. Çiftin törende gösterdiği bayrak hassasiyeti ise dikkatleri çekti.

  • Sedanur Gülhan ve Christian Peter Brook, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen törenle nişanlandı.
  • Çift, Türk bayrağına yönelik provokasyonlara tepki göstermek amacıyla Türk bayrağı temalı bir nişan töreni düzenledi.
  • Damat Christian Peter Brook'un ailesi, tüm ülke bayraklarının saygıyı hak ettiği görüşünü paylaştı.

Erasmus programı kapsamında yurt dışında bulunduğu sırada Alman vatandaşı Christian Peter Brook ile tanışan Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Sedanur Gülhan, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen törenle nişanlandı.

DAVETLİLERİ TÜRK BAYRAKLARI İLE KARŞILADILAR

Çift, Türk bayrağına yönelik provokoasyonlara tepki göstermek amacıyla Türk bayrağı temalı tören düzenledi. Davetliler girişte Türk bayrakları ile karşıladı.

Alman damadın Türk bayrağı hassasiyeti

"BAYRAĞA SAYGI ONURDUR"

Konseptin hazırlanma sürecinde damat tarafının da bilgilendirildiği, Christian Peter Brook'un ailesinin tüm ülke bayraklarının saygıyı hak ettiği görüşünü paylaştığı öğrenildi.

Alman damadın Türk bayrağı hassasiyeti

Çiftin nişan merasiminde "bayrağa saygı onurdur" mesajını vermeyi tercih ettiklerini belirtti. Temmuz ayında dünyaevine girmeyi planlayan çift, katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür etti.

Alman damadın Türk bayrağı hassasiyeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzattı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de yıldız isimle 2 yıllık imza atıldı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan son topta belli oldu

Derbide kazanan son topta belli oldu
Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması

Mide bulandıran dosyadan o da çıktı! Bakın kendini nasıl savundu
RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu! Bir galibiyet daha

Bu takımı kim durduracak?