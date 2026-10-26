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Kocaeli Kartepe'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Kocaeli Kartepe'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralı sürücü hastanede tedaviye alındı; sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil ile karşı yönden gelen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin, polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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