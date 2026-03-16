Kocaeli'de sunta fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir sunta fabrikasının soğutma kulelerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir sunta fabrikasının soğutma kulelerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ertuğrul Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki sunta fabrikasının dış cephesinde bulunan soğutma kulelerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, soğutma kuleleri kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Sefa Tetik