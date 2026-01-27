Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2,85 litre metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imali, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesindeki uygulamada İ.O. ve H.E. 2,85 litre metamfetaminle yakalandı.
Haklarında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel