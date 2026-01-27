Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imali, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesindeki uygulamada İ.O. ve H.E. 2,85 litre metamfetaminle yakalandı.

Haklarında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.