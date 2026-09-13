Kocaeli'de bahçede başlayıp 3 katlı binaya sıçrayan yangında 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bahçede başlayıp 3 katlı binaya sıçrayan yangında 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bahçede başlayıp 3 katlı binaya sıçrayan yangında 1 kişi yaralandı.
Köseköy İstasyon Mahallesi Asalet Sokak'ta K.Ü'ye ait 3 katlı binanın bahçesindeki çardak bölümünde başladığı değerlendirilen yangın, binaya sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bu sırada binayı tahliye etmek isteyen bir kişi düşerek yaralandı. Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.