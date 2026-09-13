Haberler

Kocaeli'de bahçede başlayıp 3 katlı binaya sıçrayan yangında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de bahçede başlayıp 3 katlı binaya sıçrayan yangında 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
+28 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bahçede başlayıp 3 katlı binaya sıçrayan yangında 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bahçede başlayıp 3 katlı binaya sıçrayan yangında 1 kişi yaralandı.

Köseköy İstasyon Mahallesi Asalet Sokak'ta K.Ü'ye ait 3 katlı binanın bahçesindeki çardak bölümünde başladığı değerlendirilen yangın, binaya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bu sırada binayı tahliye etmek isteyen bir kişi düşerek yaralandı. Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon

7 ilde operasyon! Çok sayıda polis için gözaltı kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Chelsea ile 4 gollü maçta berabere kaldı

Ligin en çok gol atan takımı Chelsea ile karşılaştı! İşte sonuç
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Özgür Özel'in sert sözlerine Vali Davut Gül'den yanıt

Özgür Özel esti gürledi, Vali Gül'den net yanıt geldi
Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu

Bastonla görüntülenmişti! Verdiği yanıt bomba
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu

Mahallede kafalarına göre dolaştılar