Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 475 gram esrar bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon Kartepe ve Başiskele ilçelerinde gerçekleştirildi.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 475 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Kartepe ve Başiskele ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 475 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Kerim Yavuz