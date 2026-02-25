Haberler

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 475 gram esrar bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon Kartepe ve Başiskele ilçelerinde gerçekleştirildi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 475 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Kartepe ve Başiskele ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 475 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz
