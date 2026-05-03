Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü

Kocaeli’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartepe’de, Mayıs ayının ilk günlerinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. İlçenin yüksek kesimlerini kısa sürede etkisi altına alan yağış, doğayı tamamen beyaza bürüdü. Bahar aylarında beklenen güneşli hava yerini dondurucu bir soğuğa bırakırken, ortaya çıkan görüntüler kış aylarını aratmadı.

HER YER KARLA KAPLANDI

Kar kalınlığının yer yer birkaç santimetreyi bulduğu zirve hattında, ağaçlar ve yollar karla kaplandı. Mevsim normallerinin dışındaki bu durum, bölge sakinlerini ve ziyaretçileri oldukça şaşırttı. Yetkililer, yüksek kesimlerdeki buzlanma riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, fotoğraf tutkunları bu nadir bahar manzarasının tadını çıkardı.

Kış aylarını aratmayan manzaraların oluştuğu ilçede, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için Kartepe Belediyesi ekipleri harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, gece saatlerinden itibaren iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla kritik noktalarda yol açma çalışmalarına başladı.

"GİZLİ BUZLANMA" UYARISI

Öte yandan, kar küreme çalışmalarının yanı sıra yollarda oluşabilecek gizli buzlanma tehlikesine karşı da aralıksız tuzlama faaliyeti yürütülüyor.

Belediye yetkilileri, özellikle yüksek kesimlerdeki mahallelerde yaşayan vatandaşları ve Kartepe zirvesi istikametini kullanacak sürücüleri buzlanma riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı