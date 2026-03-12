Haberler

Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 lira idari para cezası verildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılan denetimde kumar oynatıldığı tespit edilen bir işyerine yönelik 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve 7 kişiye toplam 81 bin 228 lira idari para cezası verildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine yönelik denetimde 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 7 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kartepe'de umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yapıldı.

Denetimlerde Y.E.A'nın ruhsatsız şekilde umuma açık hale getirilen bir yerde kumar (tombala) oynattığı belirlendi.

Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, kumarda kullanıldığı değerlendirilen 19 bin 500 liraya el konuldu.

Kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye de toplam 81 bin 228 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
