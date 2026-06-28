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Panelvan yön tabelasına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Panelvan yön tabelasına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde panelvanın yön tabelasına çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde panelvanın yön tabelasına çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara yönündeki Sapanca Yolu Caddesi ayrımında meydana gelen kazada 41 HN 882 plakalı panelvan yön tabelasına çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü Murat B., Hüseyin B. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuk yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin B., doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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