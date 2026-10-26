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Kocaeli Kartepe'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, anı kameraya yansıdı

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Kocaeli Kartepe'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, anı kameraya yansıdı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü savrularak yere düştü ve yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün havaya savrularak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Rahmiye Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle savrularak yere düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına da kaydedildi. Görüntülerde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün havaya savrularak yere düştüğü görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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