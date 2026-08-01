Kocaeli'de su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Derbent Mahallesi'nde su kanalının içinde 34 TF 5914 plakalı otomobili gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Suyun içerisinde ters dönen otomobil, itfaiye aracındaki vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sürücünün Bahadır D. (52) olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.