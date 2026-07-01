Deniz Akkaya gözaltına mı alındı? SON DAKİKA! Deniz Akkaya neden gözaltına alındı?

Magazin dünyasının yakından takip edilen isimlerinden eski manken Deniz Akkaya, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşandığı belirtilen bir olay nedeniyle gündeme geldi. Arkadaşının evinde yaşanan tartışmanın ardından polis ekiplerinin adrese sevk edildiği, Akkaya'nın ifadesi alınmak üzere gözaltına götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

DENİZ AKKAYA GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. Edinilen bilgilere göre Deniz Akkaya, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşanan olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İddiaya göre Akkaya'nın kaldığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine polis ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Deniz Akkaya, ifadesinin alınması amacıyla polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Yetkililer tarafından olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

DENİZ AKKAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Deniz Akkaya'nın, arkadaşı Kürşat A.'nın evinde çıkan tartışma sırasında fiziksel müdahalede bulunduğu ve evde bulunan eşyalara zarar verdiği öne sürüldü.

Haberde yer alan bilgilere göre taraflar arasında başlayan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Akkaya'nın sinir krizi geçirdiği iddia edildi. Yaşanan arbede sırasında ev sahibi Kürşat A.'ya fiziksel saldırıda bulunduğu ve evdeki bazı eşyalara zarar verdiği öne sürüldü.

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine polis ekipleri adrese geldi. Polis tarafından gerçekleştirilen ilk işlemlerin ardından Deniz Akkaya gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yetkililer tarafından olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Edinilen bilgilere göre Deniz Akkaya, bir süre önce İstanbul'dan ayrılarak Kocaeli'nin Kartepe ilçesine gitti ve arkadaşı Kürşat A.'nın evinde kalmaya başladı.

Henüz nedeni açıklanmayan bir sebeple evde başlayan tartışmanın büyümesi üzerine ev içerisinde arbede yaşandığı öne sürüldü. İddialara göre olay sırasında evde maddi hasar oluştu.

Yaşanan gelişmelerin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yürütülen ilk işlemlerin ardından Deniz Akkaya gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşanan olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan adli süreç devam ediyor.

Mevcut resmi bilgiler doğrultusunda Deniz Akkaya'nın ifadesi alınmak üzere gözaltına götürüldüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Sürece ilişkin yeni açıklamaların yetkili makamlar tarafından yapılması bekleniyor.

DENİZ AKKAYA KİMDİR?

Deniz Akkaya, 3 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk manken, oyuncu ve sunucu olarak tanınmaktadır.

Semiha Şakir Lisesi'nden mezun olan Akkaya, ilk kez 1996 yılında Nihat Doğan'ın "Maçoyum Ben" adlı şarkısının klibinde yer aldı. Kariyerindeki önemli çıkışını ise 1997 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında "En İyi Manken" seçilerek gerçekleştirdi.

Mankenlik kariyerinin ardından televizyon ve sinema projelerinde rol alan Deniz Akkaya, çeşitli dönemlerde sunuculuk da yaptı. Magazin programlarında ekran karşısına çıkan Akkaya, bir süre "Duymayan Kalmasın" programında sunuculuk görevini üstlendi.

Oyunculuk kariyerinde "Hemşerim", "Yeşil Işık", "Şarkılar Seni Söyler", "Metro Palas", "Okul", "Vizontele Tuuba", "Maskeli Beşler: Kıbrıs" ve "Ölümle Dans" gibi yapımlarda yer aldı. Ayrıca tiyatro oyunlarında da sahne aldı.

Deniz Akkaya'nın Efe Önbilgin ile birlikteliğinden Ayşe adında bir kızı bulunmaktadır.

Verilen bilgilere göre Deniz Akkaya, uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı iş insanı Murat Varol ile birliktedir. Kariyerine sunuculuk alanında devam etmektedir.