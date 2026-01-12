Haberler

Kocaeli'de bir kişi barakasına gelen tilkiyi besledi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde turizm işletmeciliği yapan Oğuz Karslıoğlu, kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan bir tilkiyi düzenli olarak besliyor ve dostluk kuruyor. Karslıoğlu, tilkinin beslenme anlarını cep telefonu ile kaydediyor.

Samanlı Dağları mevkisinde turizm işletmeciliği yapan Oğuz Karslıoğlu, yaklaşık 2 aydır barakasının çevresine gelen tilkiyi düzenli olarak besliyor.

Kar yağışının etkisini artırdığı bölgede yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiyle dostluk kuran Karslıoğlu, zaman zaman onu barakasına alarak soğuktan koruyor.

Karslıoğlu, tilkinin beslendiği anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Karslıoğlu, tilkinin beslendiği anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
