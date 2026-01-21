Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı / Haber eklendi

Haberler

Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen belediye otobüsünde 12 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve yardım ekibi sevk edildi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, şarampole devrilen belediye otobüsündeki 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Sisli Vadi mevkisinde meydana geldi. Kartepe zirvesinden dönen yolcuların içinde olduğu belediye otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

